Взявшего интервью у Ассанжа комика повесткой вызвали в конгресс США

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Американский комик, политический деятель, активист и журналист Рэнди Кредико, взявший интервью у основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, получил повестку от комитета по разведке палаты представителей, занимающегося расследованием "вмешательства РФ в выборы США", пишет газета New York Times.
По данным издания, фото полученной повестки Кредико опубликовал на странице в Twitter.
This is the subpoena from House Intel received by brilliant journalist @Credico2016. Support and follow @Credico2016 pic.twitter.com/Q5WLz8AetE— H. A. Goodman (@HAGOODMANAUTHOR) 29 ноября 2017 г.
Ранее издание Alternet сообщало, что Кредико был приглашен в комитет палаты представителей США для дачи показаний, но отказался приходить на слушания.
Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.