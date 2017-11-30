Взявшего интервью у Ассанжа комика повесткой вызвали в конгресс США

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Американский комик, политический деятель, активист и журналист Рэнди Кредико, взявший интервью у основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, получил повестку от комитета по разведке палаты представителей, занимающегося расследованием "вмешательства РФ в выборы США", пишет газета New York Times.

По данным издания, фото полученной повестки Кредико опубликовал на странице в Twitter.

This is the subpoena from House Intel received by brilliant journalist @Credico2016. Support and follow @Credico2016 pic.twitter.com/Q5WLz8AetE — H. A. Goodman (@HAGOODMANAUTHOR) 29 ноября 2017 г.

​Ранее издание Alternet сообщало, что Кредико был приглашен в комитет палаты представителей США для дачи показаний, но отказался приходить на слушания.

Позднее основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж процитировал статью с этой информацией в своем микроблоге в Twitter, где написал, что Кредико брал у него интервью.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.