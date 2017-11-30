В ГД прокомментировали недопуск Антонова в здание российской дипмисси в США

]МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Госдепартамент США не имеет права лишать возможности российского дипломата посещать здание, законно принадлежащее РФ, это грубое нарушение международных норм, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Ранее стало известно, что госдеп отказал послу РФ Анатолию Антонову в предоставлении доступа на территорию дипучереждений в Сан-Франциско, которые были заблокированы госдепаратментом. Антонов в среду прибыл в Калифорнию. Как ранее сообщили в посольстве РФ, в программе поездки — встречи с соотечественниками, экспертными и деловыми кругами, выступления в университетах, осмотр российской дипломатической собственности в Сан-Франциско, визит в Форт Росс.

"Госдепартамент не имеет никакого права лишать возможности российского дипломата посещать здание, законно принадлежащее Российской Федерации. Это очередное грубое нарушение США международных норм и общепринятых дипломатических правил, которое нельзя оставлять без должного внимания. Уверен, что Россия найдет законный способ для ответа на подобные шаги США", — сказал Железняк РИА Новости.

Он подчеркнул, что деструктивными действиями в отношении посла РФ, которому безосновательно не позволили посетить российское здание дипмиссии в Сан-Франциско, лишением аккредитации журналистов RT в конгрессе и другими недружественными шагами США не только не способствуют разрядке напряженности между Москвой и Вашингтоном, но нагнетают обстановку, вынуждая Россию предпринимать ответные меры.

В начале сентября этого года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско, здание торгпредства в Вашингтоне и съемные помещения торгпредства в Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Доступ в здание генконсульства для российских дипломатов фактически закрыт.