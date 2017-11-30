Шойгу прибыл в Минск на мероприятия в рамках ОДКБ

МИНСК, 30 ноя — РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Минск, где в четверг примет участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, а также сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Делегации Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана обсудят комплекс вопросов в политической и военной областях, в сфере противодействия современным вызовам и угрозам.

По итогам заседания будут приняты решения, связанные с совершенствованием деятельности ОДКБ и ее рабочих органов, функционированием и развитием системы коллективной безопасности.

Участники также согласуют совместные мероприятия на следующий год.