В МИД заявили об отсутствии "внятной позиции" США в отношении России

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заверяет в желании нормализовать связи с РФ, но, судя по всему, Вашингтон еще не выработал внятного подхода на российском направлении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Судя по всему, в Белом доме еще не выработали внятного подхода на российском направлении. Сам президент Дональд Трамп, как и в период избирательной кампании, продолжает заверять, что хотел бы добиться нормализации связей, наладить взаимодействие по актуальным международным темам. Он не раз говорил об этом президенту Владимиру Путину по телефону и при личном общении, в том числе на ноябрьском саммите АТЭС в Дананге", — сказал он в интервью итальянской газете "Либеро"

По словам Лаврова, "ситуация в двустороннем взаимодействии остается крайне непростой". "Вашингтонский истеблишмент захлестнула волна русофобских настроений, спровоцированная определенными политическими силами, не желающими смириться с итогами прошлогодних выборов президента США", — сказал он.

Глава МИД РФ отметил, что "пока трудно однозначно спрогнозировать последствия нынешнего сложного этапа". "Поляризация мнений в США достигла беспрецедентного для последних десятилетий уровня – она распространяется не только на политическую и экономическую сферу, но затрагивает весь спектр вопросов общественной жизни", — сказал Лавров.