ТАШКЕНТ, 30 ноя — РИА Новости. Новое министерство по инновационному развитию Узбекистана возглавил бывший вице-президент Академии наук (АН) Узбекистана Иброхим Абдурахманов, сообщил РИА Новости представитель правительства республики.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в среду подписал указ об образовании министерства инновационного развития республики, текст документа обнародован в четверг в местных СМИ. Новое министерство будет осуществлять единую государственную политику в сфере инновационного и научно-технического развития Узбекистана, следует из документа.

"Постановление президента Шавката Мирзиеева: Иброхим Абдурахманов назначен на пост министра инновационного развития Узбекистана", — сообщил собеседник агентства. Ранее Абдурахманов занимал должность вице-президента АН республики.

Новое министерство будет укомплектовано сотрудниками Госкомиссии по науке и технологиям и действующего при ней Фонда поддержки и развития научно-технической деятельности, а также Агентства по науке и технологиям Узбекистана, которые, согласно указу Мирзиеева, будут упразднены с 1 января 2018 года.

В соответствии с указом, также создана Фонд поддержки инновационного развития и новаторских идей, который будет являться централизованным источником финансирования инновационных идей и их разработки, с использованием прозрачной системы отчетности по проводимым исследованиям.