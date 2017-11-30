СМИ: в Шотландии попросят Европейский суд истолковать статью о выходе из ЕС

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Группа шотландских политиков начала кампанию по обращению в Европейский суд с просьбой постановить, может ли Великобритания остановить процесс выхода из ЕС в одностороннем порядке, сообщает газета Guardian.

В среду группа из четырех шотландских проевропейских политиков из разных партий — Дэвид Мартин, Алан Смит, Энди Уайтмэн и Росс Гриа — запустила краудфандинговую кампанию, чтобы собрать 50 тысяч фунтов для оплаты судебных издержек при рассмотрении дела. Они намерены попросить судей Верховного гражданского суда Шотландии в следующем году направить вопрос об отказе от Brexit в Европейский суд. Необходимую сумму они планируют собрать за месяц.

"Многие эксперты полагают, что мы можем решить остаться в ЕС без разрешения. Что, если мы захотим, мы можем отозвать наше уведомление (о начале Brexit). Но есть только один способ узнать это наверняка: суд должен решить, что значит 50-ая статья (Лиссабонского договора — ред.)", — говорится в обращении законодателей, размещённом на портале Crowdjustice.

По их словам, "только специальный Европейский суд в Люксембурге может однозначно истолковать 50-ую статью". "Поэтому мы попросим шотландский Верховный гражданский суд направить этот вопрос в Люксембург", — отмечают законодатели.

Юристы политиков уже отправили формальное уведомление министру по делам Brexit Дэвиду Дэвису и старшему советнику правительства Великобритании по вопросам шотландского законодательства лорду Ричарду Кину с просьбой уточнить, считает ли правительство Британии возможным отмену 50-ой статьи.

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания покинет состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.