СМИ: в Шотландии попросят Европейский суд истолковать статью о выходе из ЕС

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Группа шотландских политиков начала кампанию по обращению в Европейский суд с просьбой постановить, может ли Великобритания остановить процесс выхода из ЕС в одностороннем порядке, сообщает газета Guardian.
"Многие эксперты полагают, что мы можем решить остаться в ЕС без разрешения. Что, если мы захотим, мы можем отозвать наше уведомление (о начале Brexit). Но есть только один способ узнать это наверняка: суд должен решить, что значит 50-ая статья (Лиссабонского договора — ред.)", — говорится в обращении законодателей, размещённом на портале Crowdjustice.
По их словам, "только специальный Европейский суд в Люксембурге может однозначно истолковать 50-ую статью". "Поэтому мы попросим шотландский Верховный гражданский суд направить этот вопрос в Люксембург", — отмечают законодатели.
Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания покинет состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.