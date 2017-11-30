МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Отравленный в Малайзии брат северокорейского лидера Ким Чен Ына имел при себе антидот, пишет газета Star со ссылкой на эксперта, проводившего исследование вещества.

По данным газеты, в рюкзаке Ким Чен Нама находились 12 ампул атропина, препарата для обезвреживания нервно-паралитических веществ и ядов, включая VX, следы которого были обнаружены на коже Ким Чен Нама.

На слушаниях в верховном суде Малайзии по делу об убийстве гражданина КНДР токсиколог К. Шармила, которой 10 марта передали экземпляры для исследования, подтвердила, что в ампулах был антидот.

Она также опровергла заявления адвокатов подсудимых о том, что надписи на ампулах были на корейском языке.

Гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля скончался в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. Полиция обнаружила на его коже следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного по международной конвенции о химическом оружии. Южная Корея с самого начала утверждала, что погибшим был Ким Чен Нам, позднее это было подтверждено экспертизой.

В октябре в малайзийском городе Шах-Алам начался суд над двумя подозреваемыми в убийстве. Суд может вынести смертный приговор 28-летней вьетнамке Зоан Тхи Хыонг и 25-летней индонезийке Сити Аисье, которые в аэропорту напали на корейца. Они, как утверждается, намазали лицо корейца маслом с растворенными в нем компонентами сильного отравляющего вещества VX. Подсудимые утверждают, что их якобы наняли для участия в видеорозыгрыше, и они понятия не имели, кем был человек, который скончался от их действий.

Подозрения в ходе расследования пали на Северную Корею, которую считают причастной к его смерти, но Пхеньян это настойчиво отвергает, считая, что нападение было сфабриковано в кампании против КНДР. Несколько северокорейских граждан, подозреваемых в причастности к инциденту, вместе с тем сразу покинули Малайзию.

Ким Чен Нам — старший брат нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына. У них разные матери, но один отец — скончавшийся в 2011 году Ким Чен Ир. Вместе со своей семьей Ким Чен Нам жил в Макао и занимался бизнесом, отдалившись от политики. В одном из зарубежных телеинтервью его сын Ким Хан Соль признался, что никогда не видел ни своего деда Ким Чен Ира, ни нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына.