МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Отравленный в Малайзии брат северокорейского лидера Ким Чен Ына имел при себе антидот, пишет газета Star со ссылкой на эксперта, проводившего исследование вещества.
На слушаниях в верховном суде Малайзии по делу об убийстве гражданина КНДР токсиколог К. Шармила, которой 10 марта передали экземпляры для исследования, подтвердила, что в ампулах был антидот.
Она также опровергла заявления адвокатов подсудимых о том, что надписи на ампулах были на корейском языке.
В октябре в малайзийском городе Шах-Алам начался суд над двумя подозреваемыми в убийстве. Суд может вынести смертный приговор 28-летней вьетнамке Зоан Тхи Хыонг и 25-летней индонезийке Сити Аисье, которые в аэропорту напали на корейца. Они, как утверждается, намазали лицо корейца маслом с растворенными в нем компонентами сильного отравляющего вещества VX. Подсудимые утверждают, что их якобы наняли для участия в видеорозыгрыше, и они понятия не имели, кем был человек, который скончался от их действий.
Ким Чен Нам — старший брат нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына. У них разные матери, но один отец — скончавшийся в 2011 году Ким Чен Ир. Вместе со своей семьей Ким Чен Нам жил в Макао и занимался бизнесом, отдалившись от политики. В одном из зарубежных телеинтервью его сын Ким Хан Соль признался, что никогда не видел ни своего деда Ким Чен Ира, ни нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына.