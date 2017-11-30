СМИ: Рамирес опроверг свою отставку с поста постпреда Венесуэлы при ООН

МЕХИКО, 30 ноя – РИА Новости. Рафаэль Рамирес, об отставке которого с поста постоянного представителя Венесуэлы при ООН сообщили СМИ, опроверг данную информацию.

Ранее Рейтер со ссылкой на свои источники сообщил, что правительство Венесуэлы приняло решение сместить Рамиреса с поста постпреда при ООН. Официального заявления Каракаса на этот счет до сих пор нет. Рамирес ранее возглавлял министерство нефти и нефтяную компанию PDVSA.

"В своем общении с CNN en espanol Рафаэль Рамирес отвергает свое смещение с поста в ООН", — говорится в сообщении в Twitter венесуэльской журналистки этого канала Осмари Эрнандес. Других подробностей разговора с Рамиресом она не приводит.

Ранее генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб заявил, что, по меньшей мере, 50 менеджеров PDVSA были арестованы в рамках расследования о коррупции внутри компании. По его данным, в рамках ревизии контрактов на работу в нефтяном поясе реки Ориноко в 2010–2017 годах ведомство выявило случаи завышения цен до 230% у ряда совместных предприятий, в том числе Petrozamora с участием российского Газпромбанка. Также речь идет о компаниях Petropiar, Bariven и Oriente de PDVSA. Всего прокуратура проверила договоры на общую сумму около 35 миллиардов долларов.

Также по подозрению в коррупции было задержано руководство Citgo, являющейся американским подразделением PDVSA, в том числе президент компании Хосе Анхель Перейра Руимвик. Причиной задержания стал подписанный контракт с двумя финансовыми организациями по рефинансированию долга 2014-2015 годов на условиях, невыгодных PDVSA. В частности, в качестве гарантий было предложено имущество Citgo, а значит, собственность государства.