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Штайнмайер обсудит с Меркель и Шульцем создание "большой коалиции"

02:2230.11.2017
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© AFP 2017 / Tobias SchwarzАнгела Меркель и Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фотоАнгела Меркель и Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
© AFP 2017 / Tobias Schwarz

БЕРЛИН, 30 ноя — РИА Новости, Маргарита Костив, Ангелина Тимофеева. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на фоне провалившейся попытки сформировать правительство "Ямайка" в четверг проведет общую встречу с лидерами Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза и Социально-демократической партии Германии как потенциальными участниками "большой коалиции".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
© AP Photo / Olivier Matthys
Попытка номер два: сможет ли Меркель сформировать правительство?
Политический кризис в Германии вынудил Штайнмайера выйти из тени представительских функций президента ФРГ, чтобы усадить за стол переговоров Ангелу Меркель, Хорста Зеехофера и Мартина Шульца. Меркель как лидер ХДС/ХСС заявила, что альянс готов начать переговоры с социал-демократами о формировании нового правительства ФРГ. Шульц ранее исключал возможность сотрудничества СДПГ с христианскими демократами, но во вторник сообщил о намерении принять участие во встрече, подчеркнув, что не знает, к чему эти переговоры приведут.

В ночь на 20 ноября Свободная демократическая партия (СвДП) вышла из многонедельных переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Меркель и "Зелеными" (коалиция "Ямайка"). "Ямайка" в случае успеха переговоров располагала бы 393 из 709 мандатов в бундестаге (55%), но после выхода либералов оставшиеся участники переговоров располагают лишь 44% мандатов, не получая большинства.

Если переговоры о создании коалиции не увенчаются успехом, доступными остаются два варианта: правительство меньшинства, которого в истории Германии пока не было, и новые выборы, которые еще никогда не объявлялись так быстро.

Сможет ли Меркель сохранить авторитет?

Ангела Меркель во время заседания парламентского блока ХДС/ХСС в бундестаге. 20 ноября 2017
© REUTERS / Axel Schmidt
Старый друг лучше новых двух. ХДС и СДПГ могут вновь сойтись
"Пока есть очень много неопределенностей. Если госпожа Меркель не сможет во второй раз создать стабильное правительство, то пошатнется ее собственная власть, ее собственная позиция после того, как она фактически не смогла создать "Ямайку", она должна ради сохранения своего авторитета в стране суметь создать правительство с СДПГ", — заявил РИА Новости немецкий политолог Александр Рар.

По мнению Рара, социал-демократы не захотят просто так возвращаться в "большую коалицию" с ХДС/ХСС, поскольку за прошедшие четыре года они потеряли значительную поддержку населения, которое стало расценивать партию "только как помощника госпожи Меркель".

"Поэтому торги будут очень жесткими. Социал-демократы будут пытаться вытащить для себя столько, сколько они смогут, будут ставить очень жесткие требования. А христианские демократы тоже не могут слишком далеко уходить, идти в объятия социал-демократов", — добавил эксперт.

Он полагает, что социал-демократы пошли бы на правительство меньшинства во главе с Меркель, но на это не готова идти сама канцлер. "По всем вопросам надо будет идти на поклон и к социал-демократам, и к другим партиям, чтобы получить благословение на ту или другую акцию. Это унизительно", — сказал Рар, отметив, что Германия оказалась "в затяжном политическом кризисе".

По мнению политолога, переговоры между ХДС/ХСС и СДПГ о формировании правительства будут длиться долго, и правительство вряд ли будет создано в конце этого года. "Если и будет создано, то в январе, в феврале, но, исходя из того, что говорят лидеры партий, я с трудом представляю себе работоспособное правительство, поэтому, я думаю, что будут перевыборы", — заключил Рар.

Глифосат отравил политику

Канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Меркель прокомментировала слова Линднера о невозможности создать коалицию
Технический комитет Европейской комиссии после недолгих колебаний утвердил в понедельник продление разрешения применять гербицид глифосат еще на пять лет. Предыдущая лицензия истекала 15 декабря. Глифосат (известный также под торговым названием "Раундап") сейчас самый популярный гербицид в мире. Он был разработан компанией "Монсанто" в 1970 году, а с 2000 года, когда истек срок патента, выпускается под разными названиями другими производителями. Согласно исследованиям некоторых экспертов, глифосат может провоцировать онкологические заболевания.

Немецкий министр сельского хозяйства Кристиан Шмидт в ходе голосования поддержал продление лицензии, что противоречило предварительной позиции правительства ФРГ, заявила во вторник действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она подчеркнула, что лично поддерживает позицию Шмидта, однако назвала его действия "недопустимыми для работы ответственного правительства". Министр охраны окружающей среды ФРГ Барбара Хендрикс, которая входит в СДПГ, сообщила, что неоднократно заявляла Шмидту, что Германия не поддерживает дальнейшее использования глифосата. Социал-демократы назвали действия Шмидта "ударом в спину" накануне переговоров со Штайнмайером о возможном начале предварительных переговоров о создании "большой коалиции".

"Политика отравлена глифосатом", — заявил РИА Новости политолог, профессор института политических наук имени Отто Сура Нильс Дидерих. Он добавил, что скандал с министром Шмидтом смешал карты и крайне усложнил какие-либо прогнозы по встрече Штайнмайера с лидерами партий, "в лучшем случае, в ближайшие дни ХДС и СДПГ, поменяв переговорщиков, договорятся о решении, но я настроен пессимистически".

Посетители в здании рейхстага в Берлине, Германия. Архивное фото
© AFP 2017 / Christof Stache
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Дидерих не исключил, что Штайнмайер прямо предложит Меркель снять свою кандидатуру на пост канцлера в новом правительстве. По словам эксперта, президент может обратиться "к другому человеку из ХДС", который "будет способен договориться с социал-демократами", например, к нынешнему главе бундестага Вольфгангу Шойбле или к действующему министру финансов Петеру Альтмайеру. Но более вероятным Дидерих считает вариант, при котором СДПГ выдвинет условие, что "новая попытка создать правительство может быть только с новым кандидатом в канцлеры".

СДПГ сдаст позиции?

"СДПГ сдаст позиции и вступит в "большую коалицию" по итогам встречи в четверг", — заявил РИА Новости доцент Геттингенского университета и со-основатель института "Диалог цивилизаций" в Берлине Петер Шульце.

По мнению эксперта, Штайнмайер, который поддерживает идею "большой коалиции", сделает все для "достижения разумного, практического и прагматического решения". Это означает, что он попытается убедить ХДС/ХСС исключить главу минсельхоза Кристиана Шмидта из правительства или ни в коем случае не включать его в новое правительство из-за скандала с глифосатом. Что касается СДПГ, то президент постарается переубедить бывших коллег по партии отказаться от решения уйти в оппозицию, о котором 24 сентября заявил лидер СДПГ Мартин Шульц.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
© AP Photo / Olivier Matthys
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При этом, по словам Шульце, обе "народные партии" стоят на пороге глобальных дебатов в связи с кадровыми перестановками — если Шульц под давлением президента изменит свою позицию и согласится на формирование "большой коалиции", то это "означает тяжелый удар по его позициям в СДПГ". Меркель оказалась под ударом — не столько из-за результатов выборов, сколько из-за скандала с глифосатом. Тот факт, что министр ее правительства, министр сельского хозяйства действовал вопреки ее вотуму — "такого еще не было", заявил Шульце. Вопросы о преемниках председателей ХДС и СДПГ могут быть поставлены "через год или два", прогнозирует эксперт.

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