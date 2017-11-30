США призывали Гондурас не задерживать публикацию результатов выборов

ВАШИНГТОН, 30 ноя – РИА Новости. США призывают власти Гондураса не задерживать публикацию результатов прошедших выборов, сказала представитель американского госдепа Хезер Науэрт на брифинге для иностранных журналистов.
По словам Науэрт, "важно, чтобы члены изберкома работали свободно, прозрачно и без вмешательств".
"Мы призываем всех кандидатов уважать результаты, когда они будут объявлены", — сказала пресс-секретарь госдепартамента США.
Всеобщие президентские выборы прошли в Гондурасе 26 ноября. На главный пост в центральноамериканской стране претендуют девять кандидатов, но только три из них, по опросам общественного мнения, могут реально оспаривать президентство. Действующий президент Хуан Орландо Эрнандес назвал себя победителем прошедших в воскресенье выборов главы государства, не дожидаясь объявления результатов выборными властями.