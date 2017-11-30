США призывали Гондурас не задерживать публикацию результатов выборов

ВАШИНГТОН, 30 ноя – РИА Новости. США призывают власти Гондураса не задерживать публикацию результатов прошедших выборов, сказала представитель американского госдепа Хезер Науэрт на брифинге для иностранных журналистов.

"США готовы работать с демократически избранными лидерами Гондураса. Мы ждем окончательных результатов от изберкома и призываем завершить их без задержки", — заявила Науэрт. Вашингтон призвал жителей Гондураса проявить терпение в ожидании окончательных результатов выборов.

По словам Науэрт, "важно, чтобы члены изберкома работали свободно, прозрачно и без вмешательств".

"Мы призываем всех кандидатов уважать результаты, когда они будут объявлены", — сказала пресс-секретарь госдепартамента США.

Всеобщие президентские выборы прошли в Гондурасе 26 ноября. На главный пост в центральноамериканской стране претендуют девять кандидатов, но только три из них, по опросам общественного мнения, могут реально оспаривать президентство. Действующий президент Хуан Орландо Эрнандес назвал себя победителем прошедших в воскресенье выборов главы государства, не дожидаясь объявления результатов выборными властями.