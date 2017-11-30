Замгенсека ООН рассказал о встрече с постпредом КНДР

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман заявил, что встретился с постпредом КНДР при международной организации и обсудил с ним последний пуск северокорейской ракеты.

"Я созвал сегодня утром встречу с постпредом КНДР, чтобы лично передать ему сообщение генсека ООН. Во время встречи я подчеркнул, что нет ничего более опасного для безопасности в мире, чем то, что сейчас происходит сейчас на Корейском полуострове", — сказал он в ходе заседания Совета безопасности ООН.

В ночь на среду японские и южнокорейские военные зафиксировали пуск в КНДР ракеты, которая упала в 210 километрах от побережья Японии. Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что запущенная ракета КНДР достигла высоты 4,5 тысячи километров, пролетев расстояние в 960 километров. По предварительным данным, Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету.