Китай готов сотрудничать с США в мирном урегулировании проблемы КНДР

Трансляция новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле о новом ракетном пуске КНДР

Трансляция новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле о новом ракетном пуске КНДР

ПЕКИН, 29 ноя – РИА Новости. Китай готов сотрудничать с США и всеми заинтересованными сторонами в процессе урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова путем мирных переговоров и диалога, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

"Китай готов поддерживать контакты с США и всеми заинтересованными сторонами, совместно продвигать решение ядерной проблемы Корейского полуострова путем диалога, консультаций и мирных переговоров", — заявил Си Цзиньпин.

Он также подчеркнул, что "денуклеаризация корейского полуострова, поддержание международного режима нераспространения ядерного оружия, сохранение мира и стабильности в Северо-Восточной Азии остается непоколебимой целью Китая".

В ночь на среду КНДР провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори и не нанесла ущерба морским и воздушным судам. По утверждению Пхеньяна, ракета может поразить цели на всей территории США. Президент США в среду объявил о новых санкциях в отношении КНДР.

Позднее по инициативе США, Японии и Южной Кореи в Нью-Йорке будет созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Южная Корея в ответ на новый ракетный пуск провела ракетные испытания на суше, в море и в воздухе.