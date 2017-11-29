Китай готов сотрудничать с США в мирном урегулировании проблемы КНДР

ПЕКИН, 29 ноя – РИА Новости. Китай готов сотрудничать с США и всеми заинтересованными сторонами в процессе урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова путем мирных переговоров и диалога, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.
"Китай готов поддерживать контакты с США и всеми заинтересованными сторонами, совместно продвигать решение ядерной проблемы Корейского полуострова путем диалога, консультаций и мирных переговоров", — заявил Си Цзиньпин.
Он также подчеркнул, что "денуклеаризация корейского полуострова, поддержание международного режима нераспространения ядерного оружия, сохранение мира и стабильности в Северо-Восточной Азии остается непоколебимой целью Китая".
Позднее по инициативе США, Японии и Южной Кореи в Нью-Йорке будет созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Южная Корея в ответ на новый ракетный пуск провела ракетные испытания на суше, в море и в воздухе.