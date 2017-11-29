Пользователь Twitter показал, чем занят его пес, когда никто не видит

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Пользователь Twitter с ником PendleburyErik опубликовал видео с псом, который ведет "двойную" жизнь. Роликом поделились уже больше 140 тысяч человек.

"Я проснулся и обнаружил, что моя собака делает вот так", — написал он в комментарии под роликом. В самом видео пес сначала прыгает на батуте, но потом, заметив хозяина, останавливается и садится, делая вид, что ничего такого не делал.

Just know I woke up n found my dog doing this…… pic.twitter.com/uQvCykI8p5 — 856 (@PendleburyErik) November 26, 2017

​В комментариях многие пользователи оценили резкую перемену в поведении собаки и ее невозмутимость. "Он остановился как только понял, что ты смотришь, такой типа "буду вести себя как нормальная собака", — пишет sinserea.

"Он знал, что ты записываешь, и остановился даже не посмотрел в твою сторону! Это дико смешно", — пишет Br3nxX.

"Это самая милая и забавная фигня, что я видел", — пишет vuh-lyn-nica.

Сам PendleburyErik позже опубликовал фото своего любимца отдельно, назвав его "звездой".