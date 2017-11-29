КАИР, 29 ноя – РИА Новости. Россия играет важную роль в восстановлении стабильности в ближневосточном регионе, заявил министр обороны и военной промышленности Египта генерал-полковник Седки Собхи.

"Общая оценка военной и стратегической обстановки в области безопасности отражает нижеследующее. Во-первых, — необходимость достижения реального прогресса в области военного сотрудничества, исходя из общей убежденности в важности российской роли в восстановлении стабильности и региональной безопасности. А также — в важности египетской роли во всех вопросах региона", — сказал Собхи, выступая в среду на четвертом заседании совместной российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Роль Египта он сравнил с предохранительным клапаном обеспечения безопасности и стабильности на Ближнем Востоке. Министр также отметил "важность сохранения прочных, отличных и стабильных российско-египетских отношений с учетом стратегической обстановки в области безопасности на Ближнем Востоке и требований к обеспечению безопасности стратегических интересов Египта и дружественной Российской Федерации".

Он выразил признательность министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу "за прибытие в Египет и за стремление достичь желаемых результатов". Шойгу и Собхи председатели, соответственно, российской и египетской частей комиссии, которая работает в Каире.