КАИР, 29 ноя – РИА Новости. Россия играет важную роль в восстановлении стабильности в ближневосточном регионе, заявил министр обороны и военной промышленности Египта генерал-полковник Седки Собхи.
Роль Египта он сравнил с предохранительным клапаном обеспечения безопасности и стабильности на Ближнем Востоке. Министр также отметил "важность сохранения прочных, отличных и стабильных российско-египетских отношений с учетом стратегической обстановки в области безопасности на Ближнем Востоке и требований к обеспечению безопасности стратегических интересов Египта и дружественной Российской Федерации".
Он выразил признательность министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу "за прибытие в Египет и за стремление достичь желаемых результатов". Шойгу и Собхи председатели, соответственно, российской и египетской частей комиссии, которая работает в Каире.