В Египте заявили, что ведут жестокую войну с терроризмом на севере Синая

КАИР, 29 ноя — РИА Новости. Египет ведет жестокую войну против террористических организаций на севере Синая и на западной границе, заявил министр обороны и военной промышленности республики генерал-полковник Седки Собхи.

"Теракт (на Синае) 24 ноября 2017 года является явным примером тому, что терроризм не имеет никакой религиозной принадлежности, и мы полны решимости его победить", — сказал министр в среду в Каире, где проходит четвертое заседание совместной российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

По его оценке, "Египет ведет жестокую войну против террористических организаций на севере Синая и на западной границе". Собхи подчеркнул, что "сегодняшнее заседание проходит на фоне чрезвычайно сложных и напряженных ситуаций на международном и региональном уровнях".

"События на Ближнем Востоке, многочисленность долгих неразрешимых вооруженных конфликтов и кризисов, а также продолжающаяся деятельность террористических и экстремистских группировок, создают значительные угрозы, которые будут выходить далеко за пределы Ближнего Востока, в другие районы мира", — заявил министр.

Крупнейший в истории Египта теракт в мечети эр-Роуда на севере Синайского полуострова в минувшую пятницу по последним данным унес жизни 309 человек, в их числе 27 детей и много стариков. Пострадали порядка 130 человек. Террористы впервые совершили в Египте нападение на мечеть и с беспрецедентной жестокостью расправились с сотнями безоружных людей, пришедших в выходной день на молитву.