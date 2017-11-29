Шойгу оценил военно-техническое сотрудничество России и Египта

КАИР, 29 ноя – РИА Новости. Военно-техническое сотрудничество России и Египта имеет устойчивую положительную динамику, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Увеличивается объем двусторонних контрактов, растет портфель заказов для российских оборонных предприятий, и как следствие, улучшается оснащенность египетских вооруженных сил современным вооружением и техникой, повышается их боеспособность", — сказал Шойгу в среду в Каире на четвертом заседании совместной российско-египетской комиссии по ВТС.

Шойгу отметил, что РФ планирует "активно развивать российско-египетское военное и военно-техническое сотрудничество с целью укрепления потенциала вооруженных сил и правоохранительных органов Египта, несущих на себе основное бремя борьбы с террористами".

"В военно-технической сфере с удовлетворением отмечаем устойчивую положительную динамику", — заявил министр обороны России.

Шойгу возглавляет российскую делегацию на заседании. В ее составе — представители профильных министерств и ведомств, руководители крупных предприятий оборонно-промышленного комплекса.