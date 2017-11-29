Трамп разместил в Twitter материалы "деликатного характера"

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разместил в своем микроблоге в Twitter три сообщения с видеозаписями, которые сервис идентифицировал как "материалы деликатного характера".

Трамп опубликовал сообщения одной из лидеров британской ультраправой партии Britain First Джайды Франсен. Как следует из названий размещенных видеозаписей, на них демонтируются инциденты применения насилия между мигрантами и местными жителями в Европе, а также "разрушение статуи Девы Марии".

VIDEO: Islamist mob pushes teenage boy off roof and beats him to death! pic.twitter.com/XxtlxNNSiP — Jayda Fransen (@JaydaBF) 29 ноября 2017 г.

Как сообщает газета Guardian, в ноябре британский суд признал Джайду Франсен виновной в оскорблении по религиозному признаку женщины в хиджабе. Кроме того, Франсен была оштрафована за неподобающее поведение во время демонстрации ультраправых активистов.

Франсен поблагодарила в Twitter Трампа за публикацию ее сообщений. "Храни Бог Трампа! Храни Бог Америку", — написала она.

Ультраправая партия Britain First была основана в 2011 году бывшими членами Британской национальной партии. Активисты партии неоднократно проводили пикеты рядом с мусульманскими мечетями, а также проводили серию акций против политиков–мусульман в Великобритании.

VIDEO: Muslim Destroys a Statue of Virgin Mary! pic.twitter.com/qhkrfQrtjV — Jayda Fransen (@JaydaBF) 29 ноября 2017 г.

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