В ДНР и ЛНР подтвердили готовность к обмену пленными до Нового года

ДОНЕЦК, 29 ноя — РИА Новости. Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на встрече контактной группы по Донбассу в Минске подтвердили готовность провести обмен пленными до новогодних и рождественских праздников, сообщила Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда ДНР на переговорах Дениса Пушилина.

Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук ранее заявил, что Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали списки пленных для обмена; на первом этапе Киев передаст 306 человек, ополченцы вернут 74. В ДНР и ЛНР заявили, что готовы к обмену пленными. Руководитель рабочей группы по обмену пленными Ольга Кобцева накануне сообщила, что в ЛНР рассчитывают на заседании гуманитарной подгруппы в среду определить дату обмена.

"ДНР и ЛНР готовы к совершению обмена пленными до новогодних и рождественских праздников. Об этом сегодня во время заседания контактной группы заявили полпреды республик Денис Пушилин и Владислав Дейнего. Республики полностью готовы к совершению обмена по спискам удерживаемых, утвержденных на данный момент", — написала на своей странице в Facebook Талакина.