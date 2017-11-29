В палестинском МИД пожаловались на давление со стороны США

РАМАЛЛАХ, 29 ноя — РИА Новости. Палестинский дипломатический источник заявил РИА Новости, что США оказывают давление на власти Палестины, фактически не предоставив за время президентства Дональда Трампа никакого мирного плана по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Власти Палестины на прошлой неделе заявили, что прекратят контакты с США в ответ на решение Госдепа закрыть офис Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне. Власти США, которые заявляли, что закроют представительство из-за попытки палестинцев обратиться в Международный уголовный суд (МУС) с жалобой на Израиль, после заявления Палестины отложили окончательное решение на 90 дней.

"Администрация США почувствовала серьезность позиции Палестины, решившей разорвать отношения и контакты с США, что было ясно из решения президента Палестины Махмуда Аббаса", — заявил источник о пересмотре Вашингтоном решения.

Он добавил, что американская администрация, пытаясь закрыть офис ООП, действовала в интересах "израильского лобби".

"Американская администрация, размахивая закрытием офиса ООП, пыталась оказать давление на руководство Палестины, в чем отражается влияние еврейского лобби в США и роль премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чья рука присутствует в этом деле", — заявил палестинский дипломат.

По словам диписточника, обещания Трампа о "сделке века" в урегулировании палестино-израильского конфликта до сих пор не были подкреплены реальным планом.

"США не представили никакого мирного плана для заключения "сделки века" и запуска мирного процесса, но говорят об идеях и деталях плана, который не вышел в свет. Американская администрация выдвинула условия в отношении палестинского руководства взамен сохранения офиса ООП в Вашингтоне, в том числе возвращение к переговорам, отказ от обращения в МУС, жалоб на Израиль в международные суды и организации", — рассказал источник.

Как отметил он, офис ООП продолжит работать выделенные Вашингтоном 90 дней, а дальше его судьба будет зависеть от решения США либо закрыть его, либо продлить его работу, что делается обычно дважды в год Госдепом.

Госдепартамент 18 ноября объявил об отзыве разрешения на работу в США представительства ООП — структуры, представляющей палестинцев на международной арене и фактически выполняющей функции их посольства в Вашингтоне. Госдеп не продлил разрешение на работу офиса ООП после попытки палестинцев обратиться в МУС с обвинениями в адрес израильских властей.

Согласно принятому в 2015 году конгрессом США закону, Палестина теряет право на представительство в столице США, если она поддерживает расследование МУС против израильтян за преступления против палестинцев.