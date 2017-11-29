Ирак имеет мало данных о сделке "Роснефти" с Курдистаном, заявили в стране

ВЕНА, 29 ноя — РИА Новости. Правительство Ирака имеет мало информации о сделке "Роснефти" с автономным регионом Курдистан по проекту экспортного нефтепровода, необходим диалог с компанией, сообщил министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби.

"Роснефть" подписала двустороннее соглашение с правительством Кудристана. У нас очень мало информации об этом соглашении. По данным, которые мы получили, у них ("Роснефти" — ред.) в этом проекте трубопровода доля в 60%. "Роснефти" нужно приехать и провести с нами открытый диалог", — ответил он журналистам на вопрос о позиции по сделкам "Роснефти" и Иракского Курдистана.

"Роснефть" в отчетности по МСФО подтвердила предоставление правительству Иракского Курдистана 1,3 миллиарда долларов аванса в течение 2017 года в рамках контракта на поставку нефти в 2017-2019 годах, который стороны заключили в феврале 2017 года. В октябре компания сообщила, что подписала с правительством автономии документы, необходимые для вступления в силу соглашений о разделе продукции (СРП) в отношении пяти блоков на территории региона.

В сентябре стороны провели переговоры о возможности участия компании в проекте по финансированию строительства газопровода в Курдистане. Ожидается, что отдельное соглашение будет подписано до конца года. 20 октября "Роснефть" и Иракский Курдистан объявили о начале реализации проекта по эксплуатации экспортного нефтепровода, доля российской компании в котором может оставить 60%. Другим участником проекта c долей участия 40% будет компания KAR Group — текущий оператор нефтепровода.

Ранее в ноябре посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади Аль-Азари говорил в интервью РИА Новости, что правительство Ирака не имеет обязательств по договорам, подписанным российской стороной в лице "Роснефти" с автономным регионом Курдистан; документы должны быть перезаключены через иракское руководство или необходимо найти механизм, который удовлетворит РФ и Ирак. При этом, по его словам, в ближайшее время Россия и Ирак примут удовлетворяющее их решение.