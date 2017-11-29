Бондарев надеется, что испытания КНДР убедят США сесть за стол переговоров

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев рассчитывает, что очередной ракетный запуск КНДР убедить США сесть за стол переговоров.

"Надеюсь, что этот запуск северокорейской ракеты, наконец, убедит Штаты и их компаньонов прекратить показательные учения, прекратить бряцание оружием и сесть за стол переговоров", — заявил сенатор РИА Новости.

По его словам, КНДР продолжила испытания, поскольку не получила зеркального ответа на своё "хорошее поведение" в течение последних двух месяцев, когда запусков не было.

"КНДР в течение почти двух месяцев вела себя спокойно, воздерживалась от недружественных шагов по отношению к своим всегдашним оппонентам. Но мир не выстраивается в одностороннем порядке, и, не получив зеркального ответа на своё "хорошее поведение", КНДР возобновила прежнюю тактику "гонки", — сказал Бондарев.

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