Очередные испытания КНДР - это не начало боевых действий, заявил Бондарев

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Очередной ракетный запуск КНДР — не начало боевых действий, иначе ракета была бы направлена в промышленный или стратегически важный объект, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Пуск "Хвасона-15" – это не старт боевых действий, а сигнал, можно сказать, призыв, обращённый к США и их союзникам в азиатском регионе: мол, не на простачка напали, давайте не ссориться. Если бы КНДР хотела начать войну, она бы направила боезаряд в какой-нибудь промышленный или стратегически важный объект. А география приземления, точнее приводнения, свидетельствует о намерениях предупредить, остеречь американцев и их союзников, в частности, Японию и Южную Корею, от дальнейшей эскалации напряжённости", — сказал сенатор.

В ночь на среду Северная Корея провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори и не нанесла ущерба морским и воздушным судам. По утверждению КНДР, ракета может поразить цели на всей территории США.

Позднее по инициативе США, Японии и Южной Кореи в Нью-Йорке будет созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Южная Корея в ответ на новый ракетный пуск провела ракетные испытания на суше, в море и в воздухе.

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