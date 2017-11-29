МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Ракетные испытания КНДР не угрожают безопасности России, наша система ПВО надёжна и способна отразить даже самый мощный удар, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Безопасности России данные северокорейские испытания не угрожают. Наша система ПВО надёжна, она способна отразить даже самый мощный удар, поэтому Россия в данном случае не пострадает", — сказал сенатор.

Глава комитета также обратил внимание на то, что между Россией и КНДР нет никакого противостояния.

"Напротив, отношения между нашими странами сложились вполне дружественные, конструктивные. Не вижу причин, по которым КНДР может направить свою (по экспертным оценкам, в ядерной части — еще только формирующуюся) военную силу против нас. А во-вторых, в данном случае декларации не расходятся с делом: Ким Чен Ын открыто заявляет, на чьей территории "ракета способна достичь любой точки" — на территории США", — заявил сенатор.

Вместе с тем он подчеркнул, что разрастание конфликта между двумя ядерными странами "ни для кого не будет полезно".

"Мы не должны оставаться равнодушны к текущим событиям", — сказал Бондарев.

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