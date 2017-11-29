Кремль не обладает информацией о сроках следующей встречи Волкера и Суркова

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Кремле не располагают информацией о сроках и месте проведения следующей встречи спецпосланника госдепа США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, пока такой информацией мы не располагаем", — сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, известны ли дата и место следующих переговоров Суркова и Волкера.

Сам Волкер заявил, что его встреча с помощником президента РФ Владиславом Сурковым по вопросам Донбасса состоится в декабре.

Ранее в середине ноября помощник президента РФ Владислав Сурков и Волкер провели в Белграде переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе. Это была их третья встреча.

Первая встреча проходила в августе в Минске, стороны тогда назвали ее очень полезной и конструктивной, намекнув на "свежие подходы" в урегулировании в Донбассе. Вторая прошла в октябре в Белграде, где, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "состоялась сверка часов, обмен мнениями по нынешней ситуации".