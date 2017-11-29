Крутских назвал заявления о кибершпионаже программ "Касперского" абсурдом

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских назвал абсурдом заявления, что программы "Касперского" использовались Москвой для кибершпионажа.
"Мы, как государство, не самоубийцы и не сумасшедшие. Этого нам просто не нужно идеологически в принципе. По одной простой причине: если в этой сфере нечистоплотной деятельности проколоться, то не только США, весь мир выкинет "Касперского" отовсюду",- сказал Крутских.
Он отметил, что в настоящий момент "Касперский", наоборот, наращивает свои экспортные и технологические возможности.
"Нам, как государству, вредить своей компании, подставляя ее, — это абсурд. Поэтому, безусловно, это все создано искусственно и помножено на то, что было распространено в американских СМИ", — подчеркнул спецпредставитель президента РФ.
В компании эти обвинения опровергли и предложили предоставить американским властям исходный код программного продукта. США в свою очередь приветствовали это предложение, но назвали его недостаточным. В "Касперском" заверили, что компания не помогает никаким правительствам в кибершпионаже или агрессивной деятельности в киберпространстве.