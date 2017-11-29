Во Франции не комментируют возможное обращение Мальцева за политубежищем

ПАРИЖ, 29 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Префектура французского департамента Приморские Альпы не комментирует информацию об обращении лидера запрещенного в РФ экстремистского движения "Артподготовка" Вячеслава Мальцева за политическим убежищем во Франции.

"Мы не комментируем такие сведения, можете попробовать обратиться в прокуратуру", — сообщили РИА Новости в ведомстве.

РИА Новости не удалось к настоящему времени получить комментарий прокуратуры Ниццы.

Ранее портал slon.fr сообщил, что Мальцева видели в префектуре департамента Приморские Альпы, в очереди на подачу документов на получение статуса политического беженца.

Мещанский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Мальцева. Срок ареста составляет два месяца с момента передачи Мальцева российским правоохранительным органам. Мужчина объявлен в международный розыск.

Мальцеву заочно предъявлено обвинение по статье "Публичные призывы к экстремистской деятельности". Максимальная санкция данной статьи предусматривает четыре года лишения свободы.

В конце октября прокурор в ходе заседания в Мосгорсуде заявила, что Мальцев "скрылся и находится на территории другого государства, где планирует получить политическое убежище".