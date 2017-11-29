Во Франции задержали забаррикадировавшегося в комиссариате мужчину

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Полиция коммуны Тюль в центре Франции задержала мужчину, который ранее забаррикадировался в местном комиссариате, сообщили в префектуре.

"Полиция усмирила и задержала этого человека. По распоряжению прокуратуры Тюля начато расследование", — сообщается в Twitter префектуры.

По данным телеканала BFMTV, полиции удалось установить контакт с мужчиной, в распоряжении которого находилось оружие и пояс со взрывчаткой. Он покинул здание комиссариата и направился к сотрудникам полиции, после чего по нему был открыт огонь. Мужчина получил ранение в ногу. Пояс со взрывчаткой оказался поддельным.

Ранее сообщалось, что "представляющий угрозу" человек забаррикадировался в отделении полиции коммуны Тюль в центре Франции. Он не состоял на учете спецслужб, однако несколько раз проходил курс лечения в психиатрической больнице.