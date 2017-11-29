Украинские националисты пригрозили "решить вопрос" с ФК "Шахтер"

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Украинские националисты во вторник вечером остановили автобус донецкого футбольного клуба "Шахтер" для "разъяснительной беседы" из-за "невнятной позиции" футболистов по поводу войны на востоке страны. Об этом сообщает канал "112 Украина".

Речь идет о представителях харьковской фанатской группировки Kharkiv City Patriots, донецкой The Club и организации "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело). Пятнадцатиминутную видеозапись разговора опубликовал в Facebook один из радикалов.

Претензии к игрокам связаны с их отказом надевать футболки в поддержку военной операции в Донбассе, а также нежеланием некоторых футболистов исполнять гимн Украины. Большую часть беседы ведет активист по имени Максим Зорин.

Он обвинил "Шахтер" в "пренебрежении ко всему украинскому" и пригрозил "решить вопрос" с футболистами, если они продолжат так себя вести.

"Если у вас есть хоть малейшее желание выразить позицию против чего-то украинского, армии или самой страны, то вы или поедете отсюда, или с вами будет решен этот вопрос тут. И этот вопрос будут решать не МВД, не силовые структуры, а мы, украинцы", — заявил он.

"То есть ты мне угрожаешь, да?" — спросил один из футболистов. Зорин ответил утвердительно.

Далее он поставил конкретное условие. "Если вы завтра не наденете эти футболки или будете продолжать подобную деятельность, мы будем вынуждены взять на себя ответственность решать с вами ситуацию", — заявил он.

Футболист "Шахтера" от имени клуба пообещал выйти в футболках, о которых идет речь, на следующий матч.