МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, которое проводится командой спецпрокурора Роберта Мюллера, будет завершено к концу года, пишет газета Washington Post со ссылкой на нескольких друзей главы государства.

"Это расследование закончится довольно скоро", — приводит издание слова Трампа, который добавил, что в этом его заверили адвокаты.

Как сообщил один из чиновников Белого дома, после предъявления обвинений экс-главе предвыборного штаба Полу Манафорту Трамп провел несколько бесед со своими адвокатами и советниками. При этом некоторые помощники американского президента волнуются по поводу его оптимистичной оценки ситуации. По данным издания, один из внешних советников Трампа отметил, что глава государства будет "рвать и метать", если к концу года все не закончится.

В то же время, по мнению руководителя комитета палаты представителей США по разведке Майка Конуэя, маловероятно, что расследование завершится к концу года.

Как сообщил в своем Twitter корреспондент телеканала CNN Ману Раджу, отвечая на его вопрос о том, будет ли Белый дом пытаться завершить российское расследование в этом году и выпустить отчет по нему, Майк Конуэй ответил: "Нет". "Это стало бы сюрпризом", — добавил он.