Президент Мексики назначил нового главу Центробанка

МЕХИКО, 29 ноя – РИА Новости. Президент Мексики назначил во вторник новым главой Центрального банка страны Алехандро Диаса де Леона взамен занимавшего этот пост почти восемь лет Агустина Карстенса.
Карстенс должен был покинуть свой пост еще в июле этого года, однако тогда он согласился до ноября остаться на своей должности после обсуждения ситуации в экономике страны с президентом Энрике Пеньей Ньето и тогдашним главой минфина Хосе Антонио Меаде.
До вторника Диас де Леон занимал должность заместителя главы ЦБ, на которую был назначен президентом страны в январе текущего года с одобрения сената. Утверждения на посту главы ЦБ сенатом в данном случае не требуется, так как соискатель уже работает на должности зампреда ЦБ.
В первых же своих публичных заявлениях на новом посту Диас де Леон отметил, что считает снижение инфляции одной из основных задач для ЦБ Мексики. В интервью Рейтер он назвал важным достижение ее уровня в 3% в год с нынешних более чем 6%.