Президент Мексики назначил нового главу Центробанка

МЕХИКО, 29 ноя – РИА Новости. Президент Мексики назначил во вторник новым главой Центрального банка страны Алехандро Диаса де Леона взамен занимавшего этот пост почти восемь лет Агустина Карстенса.

Диас де Леон вступит в должность 1 декабря текущего года, его мандат пока рассчитан на период до конца 2021 года. Карстенс отправляется, как и было запланировано заранее, на пост главного управляющего Банка международных расчетов — финансовой организации, в функции которой входит содействие сотрудничеству между ЦБ разных стран.

Карстенс должен был покинуть свой пост еще в июле этого года, однако тогда он согласился до ноября остаться на своей должности после обсуждения ситуации в экономике страны с президентом Энрике Пеньей Ньето и тогдашним главой минфина Хосе Антонио Меаде.

До вторника Диас де Леон занимал должность заместителя главы ЦБ, на которую был назначен президентом страны в январе текущего года с одобрения сената. Утверждения на посту главы ЦБ сенатом в данном случае не требуется, так как соискатель уже работает на должности зампреда ЦБ.

В первых же своих публичных заявлениях на новом посту Диас де Леон отметил, что считает снижение инфляции одной из основных задач для ЦБ Мексики. В интервью Рейтер он назвал важным достижение ее уровня в 3% в год с нынешних более чем 6%.