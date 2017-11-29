ТОКИО, 29 ноя — РИА Новости. Пхеньян утверждает, что испытание баллистической ракеты "Хвасон-15" в ночь на среду не повлияло на безопасность соседних государств.
"Испытательный пуск ракеты не оказал никакого негативного влияния на безопасность соседних стран", — говорится в официальном заявлении, переданном в эфире центрального северокорейского телевидения.
В заявлении также отмечается, что это новый тип ракеты и она получила название "Хвасон-15". Пуск ракеты состоялся в ночь со вторника на среду в 3.18 по местному времени (21.18 мск вторника). Указываются и точные характеристики полета: высота составила 4475 километров, дальность полета 950 километров.