Трамп заявил о необходимости достаточного финансирования военных

ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп связал очередной ракетный пуск КНДР с острой необходимостью обеспечить финансирование американских военных и правительства, обвинив демократов в препятствовании утверждению бюджета страны.

"После ракетного запуска КНДР сейчас важно как никогда финансировать наше правительство и бюджет!", — написал президент в своем Twitter.

"Демократы не должны держать финансирование войск в заложниках за амнистию и незаконную иммиграцию. Я победил на обещаниях остановить незаконную иммиграцию. Они (демократы — ред.) сейчас угрожают закрытием (правительства — ред.), чтобы добиться своего", — считает Трамп.

After North Korea missile launch, it's more important than ever to fund our gov't & military! Dems shouldn't hold troop funding hostage for amnesty & illegal immigration. I ran on stopping illegal immigration and won big. They can't now threaten a shutdown to get their demands. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 ноября 2017 г.

Ранее во вторник Трамп организовал в Белом доме встречу с участием спикера палаты представителей конгресса США Пола Райана, лидера республиканского большинства в сенате Митча Макконнелла и лидеров демократов в конгрессе Нэнси Пелоси и Чака Шумера для обсуждения финансирование правительства после 8 декабря, когда истекает срок "временного бюджета".

Демократы встречу бойкотировали из-за сообщения Трампа в Twitter. Ранее президент написал, что встречается с лидерами демократов и отметил, что не видит возможности прийти к согласию по поводу работы правительства, так как они "хотят беспрепятственно наводнить страну нелегальными иммигрантами, не проявляют твердой позиции в отношении преступлений и хотят значительно увеличить налоги".