СМИ: экс-президента Сальвадора признали виновным в незаконном обогащении

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Экс-президент Сальвадора Маурисио Фунес и его сын Диего были признаны виновными в незаконном обогащении, сообщает новостной портал La Prensa Grafica.

Во вторник гражданский суд в Сальвадоре постановил, что Фунес и его сын не смогли объяснить происхождение почти 420 тысяч долларов, которые теперь должны быть возвращены государству. Также суд порекомендовал прокуратуре начать уголовное расследование против Фунеса.

По данным портала, суд решил снять обвинения в незаконном обогащении с бывшей первой леди страны Ванды Пигнато.

"Я отвергаю несправедливое и безосновательное обвинение… Мы обжалуем этот приговор", — написал Фунес в Twitter.

Фунес в сентябре 2016 года получил убежище в Никарагуа. В феврале того же года верховный суд Сальвадора большинством голосов принял решение возбудить гражданское рассмотрение дела в отношении Фунеса по подозрению в незаконном обогащении. Речь шла о сумме примерно в 730 тысяч долларов, происхождение которых экс-глава государства не объяснил. Фунес занимал пост президента Сальвадора в 2009-2014 годах.