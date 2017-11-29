СМИ: экс-президента Сальвадора признали виновным в незаконном обогащении

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Экс-президент Сальвадора Маурисио Фунес и его сын Диего были признаны виновными в незаконном обогащении, сообщает новостной портал La Prensa Grafica.
По данным портала, суд решил снять обвинения в незаконном обогащении с бывшей первой леди страны Ванды Пигнато.
"Я отвергаю несправедливое и безосновательное обвинение… Мы обжалуем этот приговор", — написал Фунес в Twitter.
Фунес в сентябре 2016 года получил убежище в Никарагуа. В феврале того же года верховный суд Сальвадора большинством голосов принял решение возбудить гражданское рассмотрение дела в отношении Фунеса по подозрению в незаконном обогащении. Речь шла о сумме примерно в 730 тысяч долларов, происхождение которых экс-глава государства не объяснил. Фунес занимал пост президента Сальвадора в 2009-2014 годах.