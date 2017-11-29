СМИ: Вину подсудимого-ливийца во время событий в Бенгази признали частично

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Суд присяжных в США признал Ахмеда Абу Хаталлу, которого обвиняли в причастности к нападению на американское консульство в городе Бенгази в сентябре 2012 года, невиновным в совершении убийств, сообщает газета New York Times.

По данным газеты, ливиец Ахмед Абу Хаталла был признан виновным по четырем статьям, которые включают в себя материальную поддержку терроризма, уничтожение имущества, угрозу жизни, а также угрозу огнестрельным оружием во время совершения преступления. Однако его признали невиновным по 14 другим статьям, в числе которых статья за убийство.

Как сообщает газета, Хаталле грозит до 60 лет тюремного заключения.

Ливиец был задержан 15 июня 2015 года в окрестностях Бенгази в результате операции, проведенной спецназом США. Позднее федеральный суд в Вашингтоне постановил, что Ахмед Абу Хаталла, которого вывезли с территории Ливии и доставили в Вашингтон, останется под стражей до конца судебного процесса. Он отказался признать себя виновным в сговоре с целью осуществления теракта. Американская прокуратура обвиняет его в организации нападения на консульство США в Бенгази в сентябре 2012 года, в результате которого погибли четверо американцев, включая посла США в Ливии.