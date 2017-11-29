Бразилия отзывает два искавших пропавшую подлодку корабля

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 ноя — РИА Новости. ВМС Бразилии отозвали два из трех кораблей, направленных на поиски пропавшей подводной лодки аргентинских ВМС "Сан-Хуан", сообщается в заявлении военных.

"Ледокол Almirante Maximiano, который находится в регионе, где осуществляется поиск субмарины…., возобновит свое движение в сторону антарктической станции Команданте Феррас, тогда как фрегат Rademaker вернется в Бразилию", — говорится в заявлении.

Сообщается, что бразильский поисковый корабль Felinto Perry останется в распоряжении властей Аргентины.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали, что есть информация об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".