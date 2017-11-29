Госдеп прокомментировал принятие российского закона о СМИ-иноагентах

ВАШИНГТОН, 29 ноя — РИА Новости. США считают, что закон о СМИ-иноагентах в России не является зеркальным ответом, этот закон более жесткий в сравнении с американским, говорится в заявлении госдепартамента США, поступившего в распоряжение РИА Новости.

Президент России Владимир Путин в субботу подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.

"Попытка правительства России оправдать новое законодательство, ориентированное на СМИ, ответом на требования прозрачности (к российским СМИ — ред.) по закону о регистрации иностранных агентов США от 1938 года (FARA) является неискренней и неуместной. FARA не контролирует содержание распространяемой информации, не ограничивает публикацию информационных или информационно-пропагандистских материалов и не ограничивает способность организации работать", — заявили в госдепе.

Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве.