ВАШИНГТОН, 29 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США решительно осуждают ракетный пуск КНДР, отметив при этом, что Вашингтон пока открыт к дипломатическому решению конфликта вокруг КНДР.

В ночь на среду японские и южнокорейские военные зафиксировали пуск в КНДР ракеты, которая упала в 210 километрах от побережья Японии. Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что запущенная ракета КНДР достигла высоты 4,5 тысячи километров, пролетев расстояние в 960 километров. По предварительным данным, Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету.

"США решительно осуждают запуск, предположительно, межконтинентальной баллистической ракеты КНДР в Японское море, который угрожает ее соседям, и стабильности региона и мира", — говорится в заявлении госсекретаря.

Он отметил, что "пока" США остаются "открытыми" к дипломатическим вариантам решения конфликта.

"Соединенные Штаты по-прежнему привержены поиску мирного пути денуклеаризации и прекращению воинственных действий Северной Кореи", — подчеркнул Тиллерсон.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.