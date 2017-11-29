ВАШИНГТОН, 29 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США решительно осуждают ракетный пуск КНДР, отметив при этом, что Вашингтон пока открыт к дипломатическому решению конфликта вокруг КНДР.
"США решительно осуждают запуск, предположительно, межконтинентальной баллистической ракеты КНДР в Японское море, который угрожает ее соседям, и стабильности региона и мира", — говорится в заявлении госсекретаря.
"Соединенные Штаты по-прежнему привержены поиску мирного пути денуклеаризации и прекращению воинственных действий Северной Кореи", — подчеркнул Тиллерсон.
Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.