Тиллерсон призвал усилить давление на КНДР в связи с пуском ракеты

ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал все страны усилить давление на КНДР в связи с недавним пуском баллистической ракеты КНДР, говорится в сообщении, распространенном госдепартаментом США во вторник.

"Все страны должны продолжить усиливать экономические и дипломатические меры (в отношении Пхеньяна — ред.). В дополнение к осуществлению всех существующих санкций ООН международное сообщество должно принять дополнительные меры, чтобы укрепить безопасность в области мореплавания, включая право запретить транспортировку товаров в и из КНДР по морскому пути", — цитирует госдеп слова Тиллерсона.

В ночь на среду японские и южнокорейские военные зафиксировали пуск в КНДР ракеты, которая упала в 210 километрах от побережья Японии. Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что запущенная ракета КНДР достигла высоты 4,5 тысячи километров, пролетев расстояние в 960 километров. По предварительным данным, Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету.