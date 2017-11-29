Трамп приветствует одобрение комитетом сената налоговой реформы в США

ВАШИНГТОН, 29 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приветствует решение бюджетного комитета сената, который одобрил и передал на рассмотрение полным составом сената налоговой реформы в стране, говорится в сообщении Белого дома, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Президент Дональд Дж. Трамп приветствует важнейший исторический шаг бюджетного комитета сената США в части снижения налогового бремени и увеличения рабочих мест", — говорится в сообщении Белого дома.

"Это даст импульс, который простимулирует наше движение к нашим общим приоритетным целям в области роста числа рабочих мест, экономической конкурентоспособности и финансовой ответственности через налоговую реформу", — добавляется в сообщении.

Белый дом резюмировал, что Трамп по-прежнему надеется привести в жизнь данную реформу до конца года.

Ранее стало известно, что профильный бюджетный комитет сената США одобрил проект налоговой реформы. Теперь документ поступит на рассмотрение полного состава сената. Ключевым пунктом данного проекта является существенное снижение налогов. В частности, предлагается снизить налог на прибыль корпораций. Кроме того, речь идет об изменении структуры прогрессивного подоходного налога.