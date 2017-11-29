Трамп прокомментировал пуск ракеты КНДР

ВАШИНГТОН, 29 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что пуск ракеты КНДР не меняет подход США к подходу к северокорейскому вопросу, и США справятся с этой ситуацией.

"Мы займемся этим. Это ситуация, с которой мы справимся", — сказал американский лидер.

"Ничего не поменяется", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, изменят ли США свой подход к этой проблеме.

По его словам, у США " очень серьезный подход" к этой проблеме. "Мы серьезно к этому относимся", — добавил Трамп.

В ночь на среду японские и южнокорейские военные зафиксировали пуск в КНДР ракеты, которая упала в 210 километрах от побережья Японии. Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что запущенная ракета КНДР достигла высоты 4,5 тысячи километров, пролетев расстояние в 960 километров. По предварительным данным, Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету.