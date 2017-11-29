Премьер Японии потребовал созвать СБ ООН после испытания ракеты в КНДР

ТОКИО, 29 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал неприемлемым новое испытание в КНДР баллистической ракеты и потребовал созыва экстренного заседания СБ ООН.

"Мы требуем созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН", — сказал он журналистам.

По словам Абэ, действия КНДР "неприемлемы" и "международное сообщество должно сообща полностью выполнять санкции" против КНДР. По дипломатическим каналам Япония направила протест Пхеньяну.

В ночь на среду японские и южнокорейские военные зафиксировали пуск в КНДР ракеты, которая упала в 210 километрах от побережья Японии. Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что запущенная ракета КНДР достигла высоты 4,5 тысячи километров, пролетев расстояние в 960 километров. По предварительным данным, Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету.