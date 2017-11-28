Угроза ИГ* после победы над ним в Ираке и САР не исчезнет, заявил Тиллерсон

РИА Новости. УГРОЗА ИГ*, НЕСМОТРЯ НА ПОБЕДУ НАД НИМ В СИРИИ И ИРАКЕ, НИКУДА НЕ ИСЧЕЗНЕТ, ОНО ИЩЕТ НОВЫЕ "ПОДХОДЫ", В ТОМ ЧИСЛЕ И В США — ТИЛЛЕРСОН

* Террористическая организация, запрещенная в России