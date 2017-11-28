У США, РФ и Ирана есть общие интересы в Афганистане, заявили в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости. У Соединенных Штатов, России и Ирана есть общие интересы в Афганистане по борьбе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, считает командующий силами США в Афганистане генерал Джон Николсон.

"У нас есть общие интересы с Ираном и Россией в Афганистане. У нас общие интересы по борьбе с наркотиками, общие интересы в области контртерроризма", — сказал Николсон на брифинге.

Ранее США неоднократно обвиняли РФ в оказании помощи афганскому движению "Талибан*", не приводя при этом доказательств. Москва отрицает подобные обвинения.

В адрес Ирана США высказывали обвинения в "злонамеренной деятельности" в регионе.

* Террористическая организация, запрещенная в России