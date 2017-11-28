Дядю герцогини Кембриджской приговорили к году общественных работ

ЛОНДОН, 28 ноя — РИА Новости, Мария Табак. Суд приговорил к году общественных работ и выплате штрафа в размере 5 тысяч фунтов стерлингов дядю герцогини Кембриджской Гэри Голдсмита, ранее признавшегося в том, что он ударил свою жену Джули-Энн.

"Вы не сразу пожалели о том, что сделали, несмотря на явно плачевное состояние вашей жены. Короче говоря, вы вели себя как гадкий пьяница, а не веселый пьяница, которого описываете вы и ваши друзья", — заявила на заседании судья Эмма Арбутнот.

Голдсмиту теперь придется пройти специальный "воспитательный" курс из 20-ти занятий. Также он покроет судебные издержки и оплатит судебный налог.

Инцидент произошел 13 октября, когда пара возвращалась с вечеринки в закрытом клубе. Согласно показаниям таксиста Дэниэла Шепарда, в ходе спора Джули-Энн дала мужу пощечину, на которую тут отреагировал ударом кулаком в лицо. Джули-Энн упала на тротуар и оставалась неподвижной несколько секунд.

Таксист, ставший свидетелем сцены, поспешил к ней на помощь, однако Голдсмит стал проявлять по отношению к нему агрессию. Прибывшая на вызов полиция задержала Голдсмита, который сразу признал свою вину, извинился за нападение и признался, что ему стыдно.

Голдсмита журналисты давно уже прозвали "паршивой овцой" в образцово-показательном семействе герцогини Кембриджской. Младший брат матери Кейт Кэрол Миддлтон, сделавший состояние в IT-бизнесе, неоднократно нарушал протокол, рассказывая СМИ различные подробности частной жизни герцога и герцогини Кембриджских.

Он присутствовал на свадьбе Кейт и принца Уильяма в 2011 году, а в этом году был гостем на свадьбе младшей сестры Кейт Пиппы Миддлтон. В обоих случаях он был единственным членом семьи, дававшим комментарии СМИ.