Прокуратура Германии расследует покушение на бургомистра Альтены

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Прокуратура немецкого города Хаген в земле Северный Рейн-Вестфалия расследует покушение на бургомистра города Альтены, пишет газета Sueddeutsche Zeitung. © AP Photo / Markus Kluemper/DPA Меркель ужаснуло нападение на бургомистра Альтены

В понедельник вечером мужчина, предположительно в состоянии алкогольного опьянения напал с ножом на 57-летнего бургомистра города Альтена Андреаса Хольштайна. Политик получил ранение в шею и был госпитализирован, позднее его отпустили домой. Его жизни ничего не угрожает. Нападение произошло в ларьке с донерами. Сотрудник заведения, который хотел помочь бургомистру, также был ранен. По данным СМИ, нападавший жестко критиковал политику Хольштайна, в частности в отношении мигрантов, в то время как власти Альтены проводят либеральную миграционную политику.

"Мы исходим из того, что речь идет о незапланированной атаке", — заявил представитель прокуратуры Герхард Паули. По мнению следователей, то, что у нападавшего с собой был кухонный нож, еще не говорит о том, что нападение было не спонтанным.

Отмечается, что 56-летний нападавший Вернер С. был известен службам безопасности. Следователи исходят из того, что злоумышленник имел политические мотивы. Однако свидетельств его принадлежности к правоэкстремистским кругам нет.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что нападение с ножом на бургомистра привело ее в ужас. Как позднее заявил представитель Меркель Штеффен Зайберт, канцлер позвонила пострадавшему и пожелала ему скорейшего выздоровления.