Адвокат Эрдогана опроверг информацию о связи семьи президента с офшорами

АНКАРА, 28 ноя — РИА Новости. Адвокат президента Турции Тайипа Эрдогана Ахмет Озель назвал ложью утверждения лидера основной Народно-республиканской партии Турции Кемаля Кылычдароглу о том, что родственники президента переводили миллионы долларов в офшорную компанию на острове Мэн, а документы, на которые ссылается лидер оппозиции, – фальшивыми.

Возглавляемая Эрдоганом Партия справедливости и развития ранее заблокировала проведение разбирательства в парламенте в связи с публикациями о причастности сыновей премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма к офшорным компаниям. Кылычдароглу раскритиковал решение парламентариев и призвал Эрдогана обнародовать данные о собственном состоянии, так как, по его словам, дети, родственники и соратники турецкого лидера вложили несколько миллионов долларов в офшорную компанию на острове Мэн.

Эрдоган заявил, что уйдет в отставку, если Кылычдароглу докажет обвинения против него, а адвокаты главы государства обратились с суд с иском против оппозиционера, требуя, чтобы он выплатил компенсацию в размере 380 тысяч долларов за причинение Эрдогану нематериального ущерба своим высказыванием.

"Все утверждения, которые Кылычдароглу высказал в адрес моего клиента – это ложь. Бумаги, на которые он ссылается, — поддельные. Он должен немедленно опубликовать эти документы и обратиться в прокуратуру", — говорится в письменном заявлении Озеля.