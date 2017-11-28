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В мире

Волкер выразил надежду на улучшение российско-американских отношений

17:5028.11.2017
12457
CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / United States Special Representative for Ukraine Negotiations Kurt Volker, Kyiv, July 24, 2017Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Архивное фотоСпецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Архивное фото
CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / United States Special Representative for Ukraine Negotiations Kurt Volker, Kyiv, July 24, 2017

КИЕВ, 28 ноя — РИА Новости. Отношения США и России с конца холодной войны не были хуже чем сейчас, и это плохо для всего мира, считает спецпосланник госдепа США по Украине Курт Волкер.

Дмитрий Медведев на заседании 12-го Восточноазиатского саммита. 14 ноября 2017
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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В интервью интернет-изданию "Левый берег", которое было опубликовано во вторник, Волкер заявил, что хотя США "очень серьезно относятся к тому, что происходит на Украине", и считают, что Россия несет ответственность за события в Донбассе, Вашингтон стремится к улучшению американо-российских отношений.

"Сейчас мы имеем одни из худших отношений с Россией, из того, что я могу вспомнить с конца холодной войны, а может, и более ранних времен. Это не хорошо для США, это не хорошо для Украины, не хорошо для мира — что США и Россия так далеки друг от друга. Итак, решив кризис в Украине, чего мы очень хотим, мы также надеемся создать лучшие условия для улучшения отношений между США и Россией", — сказал Волкер.

Американские военные в Сирии
© AFP 2017 / Delil Souleiman
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Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. МИД РФ подчеркивал, что Россия не является субъектом минских соглашений.

Как отмечал МИД РФ, предыдущий президент США Барак Обама и его окружение "стали разворачиваться к напряженности, а затем и к конфронтации" с Россией задолго до украинского кризиса, "темп тотальной, обвальной деградации отношений резко ускорился после переворота в Киеве" в 2014 году. Тогда в Белом доме "пошли на открытую конфронтацию, провозгласив курс на системное сдерживание России, американская сторона резко и радикально ограничила диалог во многих областях", подчеркивало внешнеполитическое ведомство РФ.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Cicicipi
Полопотал вранья на публику не моргнув глазом и дальше продолжил заниматься своими гнусными делишками.
17:55
28.11.2017
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