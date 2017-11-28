Волкер выразил надежду на улучшение российско-американских отношений

КИЕВ, 28 ноя — РИА Новости. Отношения США и России с конца холодной войны не были хуже чем сейчас, и это плохо для всего мира, считает спецпосланник госдепа США по Украине Курт Волкер.
"Сейчас мы имеем одни из худших отношений с Россией, из того, что я могу вспомнить с конца холодной войны, а может, и более ранних времен. Это не хорошо для США, это не хорошо для Украины, не хорошо для мира — что США и Россия так далеки друг от друга. Итак, решив кризис в Украине, чего мы очень хотим, мы также надеемся создать лучшие условия для улучшения отношений между США и Россией", — сказал Волкер.
Как отмечал МИД РФ, предыдущий президент США Барак Обама и его окружение "стали разворачиваться к напряженности, а затем и к конфронтации" с Россией задолго до украинского кризиса, "темп тотальной, обвальной деградации отношений резко ускорился после переворота в Киеве" в 2014 году. Тогда в Белом доме "пошли на открытую конфронтацию, провозгласив курс на системное сдерживание России, американская сторона резко и радикально ограничила диалог во многих областях", подчеркивало внешнеполитическое ведомство РФ.