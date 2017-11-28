Литовский "акт Магнитского" – это антироссийская пропаганда, заявил эксперт

ВИЛЬНЮС, 28 ноя – РИА Новости. Принятый в Литве "акт Магнитского" – это возможность республики показать свою лояльность США, но никакого реального вреда России он не нанесет, приводит Sputnik Литва слова ведущего аналитика Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаила Нейжмаков.

Накануне президент Литвы Даля Грибаускайте подписала закон аналогичный американскому "акту Магнитского". Документ предусматривает запрет въезда в Литву иностранных граждан, которые связаны с коррупцией, отмыванием денег за рубежом или нарушениями прав человека.

Сейм одобрил закон в начале ноября. На прошлой неделе стало известно, что депутаты парламента предлагают внести в список 44 иностранца, большинство из которых – россияне.

Посол России в Литве Александр Удальцов сразу же после принятия литовскими депутатами закона заявил, что Россия может применить ответные меры в отношении литовских чиновников.

"В данном случае это еще одна фоновая попытка Литвы подчеркнуть лояльность США в таких незначимых вопросах. Каких-то реальных проблем для России и для ее высших руководителей акт, принятый Литвой, не создает", — считает Нейжмаков.

Эксперт подчеркнул, что принятие возможных ответных мер со стороны России соответствует обычной международной практике.

По его мнению, это не станет хорошим фоном для российско-литовских отношений, но и реального вреда обеим странам не принесет.

"Акт Магнитского" приняли в США в 2012 году. Изначально он был направлен против подозреваемых в причастности к смерти Сергея Магнитского, юриста Hermitage Capital, который скончался в СИЗО "Матросская Тишина". В 2016 году президент Барак Обама придал закону глобальный статус: в черный список стало возможным вносить не только россиян, но и граждан любых стран, которые нарушают права человека.

Аналогичный закон действует и в Канаде.

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