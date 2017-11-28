МАДРИД, 28 ноя – РИА Новости. Бывшие члены каталонского правительства обратились к Верховному суду с просьбой выпустить их из заключения, заявив о том, что признают решение испанского правительства о введении прямого правления в Каталонии.

Ранее аналогичные прошения они направляли в Национальную судебную палату, однако 24 ноября стало известно, что рассмотрение их дел передано Верховному суду страны.

"Подзащитные приняли применение статьи 155 конституции, которое было одобрено сенатом и утверждено Советом министров", — говорится в заявлении, представленном адвокатом четырех бывших членов каталонского правительства — экс-заместителя председателя каталонского правительства Ориола Жункераса, экс-советника по внешней политике Рауля Ромева, бывшего советника юстиции Карлеса Мундо и экс-советника по социальным вопросам Долорс Басса.

Однако, хотя подсудимые и признали это решение испанских властей, они "не согласны" с ним. "Они считают, что эта статья (155 статья конституции – ред.) не позволяет ни отстранять от должностей членов женералитета, ни брать на себя функции управления каталонским правительством, ни блокировать деятельность парламента. Но они решили подчиниться ее применению и опротестовать соответствующими юридическими методами", — говорится в прошении. Адвокат заявил, что подзащитные "не отказываются от своих политических убеждений, которые предполагают – что они всегда отстаивали – безоговорочную приверженность принципам ненасилия и демократии".

В документе подчеркивается, что свои политические убеждения заявители продолжат отстаивать "исключительно мирным и демократическим путем", и их цель — "достичь соглашения, которое позволит передать гражданскому обществу решение о политическом будущем Каталонии". Сторона защиты обращает внимание суда на тот факт, что все четыре политика баллотируются на выборах 21 декабря, что означает необходимость ведения избирательной кампании. Кроме того, с просьбой об освобождении к ВС обратилась сторона защиты бывших советников женералитета Жорди Турула и Жозепа Руля, а также главы общественной организации "Каталонская национальная ассамблея" Жорди Санчеса.

По итогам проведенного в Каталонии 1 октября референдума, признанного незаконным Конституционным судом Испании, парламент автономии 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого правления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Судья Национальной судебной палаты Испании 2 ноября распорядилась поместить до рассмотрения дела по существу под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя главы женералитета Ориола Жункераса. На следующий день она выдала ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе. Прокуратура Брюсселя потребовала выдать Испании Пучдемона и других экс-членов его правительства. Новое судебное заседание в Брюсселе назначено на 4 декабря.