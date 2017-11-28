Чешская армия закупит шесть американских беспилотников ScanEagle

ПРАГА, 28 ноя – РИА Новости, Александр Куранов. Чешская армия закупит в ближайшее время шесть беспилотных летательных аппаратов, сообщил президент Милош Земан, выступая во вторник на совещании командного состава вооруженных сил страны.

"Согласно выработанным ныне планам, армия в ближайшее время закупит шесть (дронов) ScanEagle. Необходимо при этом преодолеть определенный консерватизм, который мне напоминает противодействие некоторых высоких военных чинов внедрению танков в 1930-е годы", — сказал президент, являющийся верховным главнокомандующим вооруженными силами республики. Выдержки из его выступления транслировал интернет-телеканал Seznam.

Земан известен как сторонник активного использования дронов в военных целях. В частности, во время выступлений на Генассамблее ООН в 2015 и 2016 годаы он призывал руководство сил западной коалиции, воевавших против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), создать специальное подразделение по использованию дронов с целью нападения на штабы и другие объекты боевиков.

В настоящее время два дрона ScanEagle, предоставленных США, используют в своей деятельности чешские военнослужащие, расквартированные в Афганистане в рамках небоевой миссии НАТО "Решительная поддержка".

Земан на совещании также высказался за то, чтобы Чехия выделяла на оборонные расходы 2% ВВП, требуемые от всех стран-членов НАТО. По словам главы минобороны Мартина Стропницкого, эта цель может быть достигнута к 2025 году.